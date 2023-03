Voreilige Abschlüsse und schnell gesetzte Unterschriften Warnung vor dubiosen Kreditangeboten

In Raten zahlen oder die Zahlung auf später verschieben - anlässlich des Weltverbrauchertages informiert die Verbraucherzentrale Bonn über Kreditfallen. Sie warnt vor voreiligen Abschlüssen und schnell gesetzten Unterschriften bei Verträgen. „Immer mehr Menschen haben Geldprobleme, die sie mit Kreditangeboten aus dem Internet schnell und einfach lösen wollen“, berichtet Verbraucherberaterin Ute Krüger. Die erste Regel lautet: „Machen Sie sich eine Übersicht über ihre Einnahmen und Ausgaben und schauen Sie: Wie viel Geld habe ich eigentlich“, erklärt die Beraterin. Zweitens sollten Verbraucher immer genau lesen. „Viele Verträge sind so verklausuliert, dass die Verbraucher nicht verstehen, was sie da unterschreiben“, so Krüger weiter. Sie rät, vor Vertragsabschlüssen, mit Freunden, Familie oder Beratern zu sprechen. „Wenn ein Vertragsangebot nur an dem bestimmten Tag gilt, sollte man lieber die Finger davon lassen.“ Verbraucher sollten eher Angebote mit nach Hause nehmen und in Ruhe durchgehen.