Gutachten über die Paketbranche Verbot von Subunternehmern wäre rechtlich zulässig

Wissenschaftler fordern ein Verbot von Subunternehmen in der Paketbranche. Es sei die einzige Lösung zur Beseitigung der prekären Arbeitsbedingungen in der Branche. Zu diesem Schluss kommt das am Freitag vorgestellte Gutachten „Vereinbarkeit eines Direktanstellungsgebots in der Paketzustellung mit dem Verfassungs- und Unionsrecht“. Erstellt wurde es im Auftrag des Hugo-Sinzheimer-Instituts für Arbeits- und Sozialrecht der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung durch Anneliese Kärcher und Manfred Walser von der Hochschule Mainz. Durch ein Direktanstellungsgebot würden klare rechtliche Verantwortlichkeiten geschaffen, heißt es in dem Gutachten. Es sei verfassungs- und EU-konform.