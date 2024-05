Ein „super spannendes Rechtsgebiet“ Verein fördert Bonner Nachwuchsjuristen im Arbeitsrecht

Sie brennen für das Arbeitsrecht: Ebba Herfs-Röttgen und Peter Wortmann, beide Vorstandsmitglieder im vor einem Jahr gegründeten Verein für Arbeitsrecht, kurz „Arbeitsrecht Bonn e.V.“. „Die Begeisterung, die wir selber haben, wollen wir weitergeben“, sagt Herfs-Röttgen, die in der Kanzlei Meyer Köring in Bonn tätig ist. Was für Fachfremde, als trockene Materie erscheint, ist für die beiden Juristen ein „super spannendes Rechtsgebiet“, erklärt die Fachanwältin für Arbeitsrecht. „Denn wir gestalten die Lebenswirklichkeit für ganz viele Menschen mit.“