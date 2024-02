Frisches Fleisch Warum es Frischetheken im Supermarkt immer schwerer haben

Ein großer Supermarkt in Köln: Die Frischetheke hinten im Laden, die sonst eine breite Palette an Wurst- und Käsewaren offeriert, ist blank geputzt – und komplett leer. Schon seit Wochen müssen Kunden unverrichteter Dinge kehrtmachen, wenn sie etwa ein unverpacktes Stück Schweinefleisch kaufen wollen. „Wir finden einfach kein Personal mehr“, sagt ein Mitarbeiter. Dass sich daran in naher Zukunft etwas ändert, glaubt er nicht. Ganz ähnlich erging es der Frischetheke der Poppelsdorfer Edeka-Filiale an der Sternenburgstraße bereits im vergangenen Frühling.