Statistiken für die Region Zahl der zugelassenen Autos in Bonn geht zurück

Einmal im Jahr fasst das Kraftfahrtbundesamt die Zulassungszahlen für die 400 Stadt- und Landkreise in Deutschland zusammen. Ein klarer Trend dabei: Es gibt immer mehr Autos in Deutschland. Am 1. Januar 2023 waren 48,76 Millionen Pkw in Deutschland registriert und somit rund 222.000 mehr als im Jahr davor, wie aus den aktuellen Zahlen hervorgeht. In einem Viertel aller Städte und Kreise haben Halterinnen und Halter dagegen mehr Autos ab- als angemeldet. Bonn gehört dazu.