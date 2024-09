Bundesweite Probleme Nachfrage nach Büroimmobilien in Bonn sinkt

Das kriselnde Geschäft mit Büroflächen bringt auch den sonst so stabilen Büroimmobilienmarkt in Bonn ins Straucheln. „Die Stimmung ist zwiegespalten“, sagt Hendrik Heßlenberg, der bei Larbig & Mortag Immobilien das Bonn-Geschäft leitet. Zwar sind die aktuellen Zahlen seines Unternehmens für 2024 deutlich besser als die für 2023. Das ist vor allem auf zwei große Mietabschlüsse der Öffentlichen Hand im ersten Halbjahr und die jüngst vermeldeten Mietvertragsabschlüsse der Stadt Bonn zurückzuführen. So zeigt eine Auswertung von Larbig & Mortag, dass in den ersten neun Monaten des Jahres mehr als 140.000 Quadratmeter Bürofläche vermietet wurden, während es im ganzen Jahr 2023 nur etwas über 90.000 Quadratmeter waren.