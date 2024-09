Von Cyber Security bis Slavery Studies Wie wichtig ist das Studienfach für Arbeitgeber in Bonn und der Region?

Serie | Bonn/Rhein-Sieg · Knapp 22.000 Studiengänge gibt es in Deutschland — Tendenz steigend. So bieten die Uni Bonn und die Hochschule Bonn/Rhein-Sieg seit Kurzem beispielsweise Cyber Security an. Doch können Arbeitgeber noch verstehen, was hinter dem Studienfach auf dem Lebenslauf steckt?

05.09.2024 , 05:00 Uhr

Für Großkonzerne in Bonn spielt bei Bewerbern das Studienfach keine übergeordnete Rolle. (Symbolbild) Foto: Stockphoto

Von Sarah Remsky Volontärin Online