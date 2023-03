Junge Menschen und die Arbeitswelt Wie die Generation Z den Arbeitsmarkt verändert

Die Bonnerin Kaya Pralle, geboren im Jahr 2000, steht für die Werte, die Experten der Generation Z zuordnen. Sie studiert im Master Kulturanthropologie an der Universität Bonn, ihren Bachelor hat sie ebenfalls in Bonn in Medienwissenschaften absolviert. Neben ihrem Studium arbeitet sie bei einer TV-Produktionsfirma in Köln. Ihr ist die richtige Balance zwischen Arbeit und Freizeit wichtig: „Dass man nicht nur lebt, um zu arbeiten und Erfolg zu haben und Karriere zu machen“, betont sie. Freizeit, Freundinnen und Familie sind ihr wichtig. „Das Leben besteht aus mehr als nur Arbeit. Ich habe einen Job und ein Leben und ich möchte niemals, dass mein Leben mein Job ist“, sagt die 22-Jährige. Das Leben biete so viel mehr.