Am Bonner Landgericht Zwei weitere Warburg-Manager wegen Beteiligung an Cum-ex-Geschäften verurteilt

Den Schuldspruch dürfte Christian Olearius mit großem Interesse betrachten. Denn die Strategie, nichts von Leerverkäufen gewusst zu haben, verfolgen seit Beginn seines eigenen Strafverfahrens am 18. September dieses Jahres auch die Anwälte des Ex-Warburg-Chefs. Vor der 12. Großen Strafkammer ist am Dienstagmorgen das Urteil gegen zwei weitere Manager der traditionsreichen Hamburger Privatbank verkündet worden: Ein 49-jähriger Trader und ein 50-jähriger Spezialist für Strukturierung wurden wegen Steuerhinterziehung beziehungsweise Beihilfe zu einer Gefängnis- und einer Bewährungsstrafe verurteilt. Für vier Jahre muss der 49-Jährige hinter Gitter, der 50-Jährige wurde zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und neun Monaten verurteilt, die das Gericht zur Bewährung aussetzte. 223.000 beziehungsweise 39.000 Euro an Taterträgen müssen die beiden zurückzahlen. Der entstandene Steuerschaden liegt bei 168 Millionen Euro.