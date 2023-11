DHL-Konzern kürzt Gelder Zwei wichtige Bonner Wirtschaftsinstitute fusionieren

Bonn · Der DHL-Konzern kürzt die Finanzierung des Bonner Institute on Behavior & Inequality (Briq) und des Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit (IZA). Deshalb werden die Einrichtungen zusammengelegt. Das hat personelle Konsequenzen in der Leitung – und betrifft auch den Standort in Berlin.

10.11.2023 , 18:50 Uhr

Simon Jäger, bisheriger Geschäftsführer des IZA, räumt seinen Posten. Foto: David Degner/New York Times/David Degner