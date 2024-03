App beobachtet Kaufverhalten Bonner Start-up Murmuras gewinnt Wissenschaftspreis

Bonn · Welche Coupons sind aktuell besonders beliebt? Und wer nutzt eigentlich die Shopping-Apps von Lidl, DM und Co.? Das möchte das Bonner Start-up Murmuras herausfinden und an die Marktforschung wie auch Unternehmen weiterleiten. Und so funktioniert die Datenerhebung.

13.03.2024 , 05:00 Uhr

Foto: Benjamin Westhoff