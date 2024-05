IHK-Podiumsdiskussion Warum die Bonner EU-Kandidaten für viele Emotionen sorgten

Und dann kommt er doch noch, der Moment der Einigkeit, den sich manch einer am 75. Geburtstag des Grundgesetzes wohl besonders herbeigesehnt hat. Die knapp 80 Zuhörer halten den Atem an, als der Bonner AfD-Kandidat für die Europawahl, Hans Neuhoff, über den russischen Staatspräsidenten Putin spricht. Er sagt: „Solange Putin da ist, sehe ich keine Bedrohung aus Russland.“ Empörtes Stimmengewirr wird laut im Sitzungssaal der Industrie- und Handelskammer (IHK) Bonn/Rhein-Sieg, in dem sich an diesem Donnerstagabend die Kandidaten für die Europawahl präsentieren. „Der wahre Grund des Ukraine-Kriegs ist der Versuch des Westens, die Ukraine in die eigene Einflusssphäre einzubinden.“ Der Rest von Neuhoffs Worten geht im Tumult unter.