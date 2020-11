Kostenpflichtiger Inhalt: Schutz für die Bundeswehr : Bonner Firma Steep will Raketenschirm mitentwickeln

Ein Blick in die Halle in Bonn, in der die Steep GmbH die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten prüft. Foto: Steep GmbH

Bonn In diesen Wochen entscheidet der Bundestag, ob ein milliardenschwerer Auftrag an die Rüstungsindustrie vergeben wird. An dem Taktischen Luftverteidigungssystem (TLVS) will auch das Bonner Unternehmen Steep mitarbeiten. Sein Spezialgebiet: Die Elektromagnetische Verträglichkeit.