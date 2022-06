Strategische Partnerschaft : Bonner IT-Firma LeanIX geht Kooperation mit SAP ein

Bonn Durch eine neue Partnerschaft mit SAP erhofft sich LeanIX Kundenzuwachs. Dafür wird es am Bonner Standort mehr Personal brauchen.

LeanIX will so in den kommenden Monaten die 1000er-Marke bei seiner Kundenzahl knacken, unter ihnen befinden sich bereits die Deutsche Telekom und die Deutsche Post DHL Group. Auch ihre Umsatzziele will die Firma schneller als erwartet erreichen – sie bewegen sich laut Gründer André Christ jährlich im höheren zweistelligen Millionenbereich (der GA berichtete im März). Das Unternehmen mit aktuell mehr als 400 Beschäftigten rechnet daher mit zunehmendem Mitarbeiterbedarf am Bonner Standort.