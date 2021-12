Bundesweit führend : Bonner shoppen viel im Internet

In der Corona-Pandemie sind die Umsätze des stationären Einzelhandels in Bonn das zweite Jahr in Folge zurückgegangen. Die Kunden wandern ins Internet ab. Foto: Stefan Knopp

Bonn Der Sechste Einzelhandelsreport der IHK Bonn/Rhein-Sieg zeigt es erneut: Stationäre Geschäfte haben es in der Pandemie schwer. Besonders die Bewohner der Bundesstadt zieht es zum Einkaufen ins Internet.

Die Umsätze im Onlinehandel sind in der Corona-Krise rasant gestiegen, im stationären Handel gehen sie unterdessen weiter zurück, zumindest in Bonn. Das zeigt der am Dienstag veröffentlichte Sechste Einzelhandelsreport der Industrie- und Handelskammer (IHK) Bonn/Rhein-Sieg. Demnach betrug das Umsatzminus in der Bundesstadt 0,18 Prozent gegenüber dem Jahr 2020, damals wurden 2,174 Milliarden Euro vom Bonner Einzelhandel erlöst. Leicht im Plus lagen hingegen die Umsätze des stationären Einzelhandels im Rhein-Sieg-Kreis, sie stiegen um 1,08 Prozent auf 3,081 Milliarden Euro. Dabei muss man berücksichtigen, dass schon im ersten Corona-Jahr der stationäre Handel Umsatzeinbußen hinnehmen musste.