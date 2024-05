Gesundheitsreport der AOK Rheinland/Hamburg Bonner sind Vorsorgemuffel

Eigentlich sind die Menschen in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis recht gesund – gesünder als in anderen Teilen des Rheinlands. Gleichzeitig schludern sie aber noch stärker als in anderen rheinischen Städten bei Vorsorgeuntersuchungen. Das ist ein Ergebnis des Gesundheitsreports der Krankenkasse AOK Rheinland/Hamburg. „Gerade Männer sind Vorsorgemuffel“, sagt Helmut Schneider, Regionaldirektor für Bonn, den Rhein-Sieg-Kreis und den Kreis Euskirchen bei der AOK.