Größter Umsatz im Verteidigungssektor Bonner Unternehmen Steep sorgt für Handyempfang der Bundeswehr

Das sogenannte Kleinstnetzwerk wiegt 25 Kilo und kommt in olivgrüner Tarnfarbe daher. Von außen sieht es aus wie ein typischer Armeerucksack, von innen aber ist es bis oben hin vollgestopft mit Technik. Ein Gefechtsstand in Mini-Format, über den Soldaten ein eigenes Mobilfunknetz bereitstellen können, sodass sie auch in Einsatzgebieten ohne Funkmast und Netz telefonieren und W-Lan nutzen können.