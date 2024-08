18. Bonner Unternehmertage Regionale Wirtschaft sorgt sich um EU-Bürokratie

Wohin steuert die Europäische Union? lautete die zentrale Frage der 18. Bonner Unternehmertage, zu denen am Donnerstag die Kanzlei Meyer Köring geladen hatte. Die Veranstaltung im LVR-Museum sollte die Chancen und Risiken für Unternehmen mit Blick auf den Europäischen Binnenmarkt ausloten. Vor der Wahl zum Europaparlament im Juni hatten die Industrie- und Handelskammern ihre Mitgliedsunternehmen gefragt, was sie an Europa schätzen. Am häufigsten nannten sie politische Stabilität, die gemeinsame, stabile Währung sowie einheitliche Normen und Standards.