Kostenpflichtiger Inhalt: 50-jähriges Bestehen : Bonnfinanz will Kunden künftig den Erwerb von Immobilien anbieten

Der Allfinanzdienstleister Bonnfinanz will seinen Kunden künftig auch den Erwerb von Immobilien anbieten – als Kapitalanlage. Foto: Sascha Stienen

Bonn Seit 2019 steht Bonnfinanz erstmals seit seiner Gründung vor 50 Jahren auf eigenen Füßen. Mit neuer IT, neuen Büros in Tannenbusch für die personell verstärkte Zentrale und neuem Vorstand sieht sich der Allfinanzdienstleister auch in Corona-Zeiten gut gerüstet.