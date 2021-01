Kostenpflichtiger Inhalt: Langsames Internet in Bornheim verhindert Homeoffice : Unternehmen wartet seit Jahren auf Glasfaseranschluss

Glasfaserausbau in Bornheim-Brenig. Foto: Axel Vogel

Bornheim Eigentlich sollte jedes Gewerbegebiet in Deutschland noch in diesem Jahr an schnelles Internet angeschlossen werden. So hatte es die Regierungskoalition in Berlin zu Beginn der Legislaturperiode beschlossen und viele Fördermilliarden bereitgestellt. In Bornheim-Hersel wartet das Unternehmen Viktor Baumann noch bis heute auf den Glasfaseranschluss.