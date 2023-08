Zukunftstag bei Firmen aus der Region Wie Logistikfirmen mit Wasserstoff arbeiten wollen

Pipelines wären am Ende günstiger, aber die sind nur wirtschaftlich, wenn die Nachfrage nach Wasserstoff wächst. Es ist das Henne-Ei-Problem, das immer bei einer neuen Technologie besteht. Eine andere Frage, die die Hersteller bewegt: Brennstoffzelle oder Verbrennermotor? Vertriebsleiter Stefan Schartmann von der Deutz AG in Köln stellte in Bornheim das Modell eines Wasserstoff-Verbrennermotors TCG 7.8 H2 mit 7,8-Liter-Hubraum und 220 Kilowatt Nennleistung, circa 300 PS, vor, der als Antrieb in Bau- und Landmaschinen oder anderen Industrieanwendungen wie Bahnbaugeräten oder Triebwagen eingesetzt werden kann. Die Entwicklung sei serienreif, die ersten Prototypen würden ausgeliefert. Der Vorteil des Verbrennermotors ist laut Schartmann, dass die Wartung sich nicht so sehr von der eines Dieselmotors unterscheide. Verschlissene Motoren könnten in beiden Fällen zerlegt und die Bestandteile nachhaltig aufgearbeitet und wiederverwendet werden. Allerdings: „Der Kraftstoff Wasserstoff ist im Vergleich zum Diesel noch deutlich teurer und die Infrastruktur für die Wasserstoffversorgung steckt noch in den Anfängen“, so Schartmann.