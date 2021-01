Jansen übernimmt Bühl : Hennefer Bürofachhändler kauft Kasseler Firma

Hennef Die Hennefer Jansen Bürosysteme GmbH und Co KG hat zum Jahresanfang die Kasseler Bühl GmbH übernommen. Das teilte der Bürofachhändler und IT-Dienstleister mit.

Die Vertragshändler der Firma Xerox betreuen damit mehr als 1000 Kunden in der Region zwischen Münster, Hannover, Kassel und Siegen. Das Unternehmen profitiert nach eigenen Angaben von dem Digitalisierungsschub, den die Corona-Krise ausgelöst hat. „Wir sind mit der Geschäftsentwicklung sehr zufrieden“, sagte ein Unternehmensvertreter in Hennef. Als Partner des Bundesministeriums der Wirtschaft unterstützte Jansen den Mittelstand bei der pragmatischen Umgestaltung papiergebundener Workflows in digitale Prozesse, so das Unternehmen weiter.