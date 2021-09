Bundestagswahl 2021 : IHK lädt zu Podiumsdiskussion mit den Kandidaten aus Bonn ein

Die Kandidaten aus Bonn diskutieren am Donnerstag über wirtschaftspolitische Themen. Foto: GA

Bonn Die Industrie- und Handelskammer Bonn/Rhein-Sieg lädt am Donnerstag in Zusammenarbeit mit dem General-Anzeiger Bonn zu einer Podiumsdiskussion mit den Direktkandidaten für die Bundestagswahl aus Bonn ein. Diskutiert wird über wirtschaftspolitische Themen.

Am Donnerstag, 9. September, laden IHK Bonn und General-Anzeiger ab 18 Uhr zu der Podiumsdiskussion mit den Direktkandidaten aus Bonn ein. Die Diskussion wird von Helge Matthiesen, Chefredakteur des GA, moderiert. Es diskutieren Christoph Jansen (CDU), Jessica Rosenthal (SPD), Alexander Graf Lambsdorff (FDP), Katrin Uhlig (Bündnis 90/Die Grünen), Ilja Bergen (Die Linke) und Hans Neuhoff (AfD). Im Fokus stehen wirtschaftspolitische Themen wie Nachhaltigkeit, Klima, Mobilität, Digitalisierung sowie Haushalt und Steuern.

Die Veranstaltung kann am Donnerstag im Livestream auf ga.de verfolgt werden. Per Chat können Zuschauer Fragen in die Runde mit einbringen.