Kritik am Bundesverband Rehabilitation Kündigung von Gero S. ist ungültig

Daniel Krämer, Richter am Arbeitsgericht und Pressesprecher, erklärte auf Nachfrage des General-Anzeigers, dass die Erste Kammer des Arbeitsgerichts mit dem Teilurteil nur einen Teil des Rechtsstreits für entscheidungsreif gehalten habe, während über einen anderen Teil noch nicht entschieden werden konnte. „Konkret ist die Kammer zu der Auffassung gelangt, dass sie über die Kündigungsschutzanträge sowie über die Frage, ob zwischen den Parteien ein Arbeitsverhältnis oder ein freies Dienstverhältnis besteht, schon entscheiden konnte. Über Ansprüche auf Vergütungszahlung hat die Kammer hingegen noch nicht entschieden“, teilte Krämer mit. Die Festsetzung einer Abfindung durch das Gericht sei jedoch nicht Gegenstand des Rechtsstreits. Hierfür sehe das Kündigungsschutzrecht in den meisten Konstellationen – so auch vorliegend – keine Grundlage vor. „Eine Abfindung kann also grundsätzlich nicht durch gerichtliche Entscheidung erstritten werden. Die Zahlung einer Abfindung durch den Arbeitgeber bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses kann das Ergebnis einer vergleichsweisen Einigung der Parteien sein, was in der Praxis oftmals vorkommt.“