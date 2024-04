Nahverkehr in Bonn und der Region VRS erhöht Fahrpreise 2024 nicht noch einmal

So oder so wäre das Deutschlandticket nicht teurer geworden. Schließlich trägt es den Beinamen 49-Euro-Ticket nicht grundlos. Dieses bereitet den Verkehrsverbünden wie dem VRS allerdings Sorgen. Nach eigenen Angaben wurde im Dezember des vergangenen Jahres die Marke von 500.000 im VRS verkauften Deutschlandtickets durchbrochen. Perspektivisch rechnet man mit rund 700.000 Deutschlandtickets in diesem Jahr. Das liegt laut Vogel vor allem daran, dass es bald das (vergünstigte) Deutschlandticket für Studierende geben wird.