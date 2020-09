Süßwarenvertrieb CFP Brands zieht nach Düsseldorf : Ricola und Chupa Chups verlassen Bonn

Der Vertrieb von Ricola und Chupa Chups hatte bisher mit rund 65 Mitarbeitern seinen Sitz im Pennenfeld. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Die Firma CFP Brands vertreibt bekannte Süßwarenmarken wie Fisherman´s Friend, Ricola und Chupa Chups. Jetzt zieht das Unternehmen von Bad Godesberg nach Düsseldorf. Der Geschäftsführer nennt die Gründe.

Die Produkte kennt jedes Kind: Die Firma CFP Brands vermarktet Süßigkeiten wie Ricola, Fisherman´s Friend, Chupa Chups und Mentos. Zum 1. Oktober verlässt das Unternehmen seinen langjährigen Unternehmenssitz an der Kortrijker Straße in Bad Godesberg und zieht in den Düsseldorfer Medienhafen.

„Düsseldorf ist einer der führenden Wirtschaftsstandorte für die Bereiche Konsumgüter, Handel und Lebensmittelindustrie, der uns ermöglicht, auch in Zukunft wettbewerbsfähig zu bleiben“ teilte CFP-Geschäftsführer Jörg Beiß am Donnerstag auf Anfrage mit. Nicht zuletzt seien auch die verkehrsgünstige Lage in Nordrhein-Westfalen und die Nähe zu Deutschlands drittgrößtem Flughafen und das moderne Umfeld in Düsseldorf ausschlaggebende Gründe für die Entscheidung gewesen. Die Räumlichkeiten im Gebäude der AOK Systems in Pennenfeld hatte CFP gemietet.Die 65 Mitarbeiter am Standort Bonn sollen mit nach Düsseldorf wechseln.

Die Branche Corona senkt den Umsatz mit Süßem Die Corona-Krise hat im ersten Jahresdrittel für Umsatzeinbußen in der mittelständisch geprägten deutschen Süßwarenindustrie gesorgt. Etwa jedes zweite Unternehmen habe eine schlechteren Geschäfslage gemeldet, teilte der Bundesverband der Deutschen Süßwarenindustrie (BDSI) mit Sitz in Bonn mit. Als Ursache sieht der Branchenverband vor allem den Wegfall von Vertriebsmöglichkeiten wie Volksfesten, aber auch eine sinkende Nachfrage aus dem Ausland. Im vergangenen Jahr hatten die deutschen Hersteller Süßwaren und Knabberartikel im Wert von 12,8 Milliarden Euro produziert.

CFP Brands wurde 2005 als Gemeinschaftsunternehmen verschiedener Süßwarenhersteller, alle in Familienhand, gegründet. Im vergangenen Jahr kam der Schweizer Bonbonhersteller Ricola neu dazu. Das Unternehmen beschäfigt nach eigenen Angaben rund 100 Mitarbeiter. CFP ermittelt unter anderem für die Hersteller, wie und wo sie ihre Süßigkeiten am geschicktesten verkaufen, etwa in dem auch als „Quengelzone“ titulierten Kassenbereich der Supermärkte. Hier würden mit nur „durchschnittlich einem Prozent Anteil an der Gesamtfläche bis zu sieben Prozent des gesamten Marktumsatzes generiert“.