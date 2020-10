Kostenpflichtiger Inhalt: Kürzung der Apollinaris-Produktion in Bad Neuenahr : Coca-Colas Pläne lösen Entsetzen aus

Soll zum 28. Februar 2021 unter anderem nicht mehr produziert werden: Apollinaris Medium. Foto: Coca-Cola

Bonn In Bad Neuenahr lösen Coca Colas Pläne, die Apollinaris-Produktion zu kürzen, Entsetzen aus. In dem Zusammenhang will Coca Cola im Apollinaris-Werk rund 80 Stellen streichen.