Hohe Nachfrage nach Baufinanzierungen : Commerzbank legt in Bonn und der Region zu

Die Commerzbank Bonn vermeldet positive Zahlen für 2021. Foto: dpa/Soeren Stache

Bonn Die Commerzbank meldet einen Kunden- und Depotvolumenzuwachs. Bis Mitte 2022 sollen die Filialen in Troisdorf und Zülpich schließen.

Weniger Filialen, mehr Kunden: Auch im Jahr 2021 konnte die Commerzbank in der Region Bonn, Rhein-Sieg-Kreis und Euskirchen ihren Kundenstamm erweitern. „Wir hatten einen Zuwachs von rund fünf Prozent, 5392 Kunden sind netto hinzugekommen“, sagte Stephan Plein, Niederlassungsleiter für Privat- und Unternehmerkunden Bonn und Region. Das ist rund doppelt so viel wie im Jahr 2020 (2688). Insgesamt betreut das Institut rund 113.000 Privat- und Unternehmenskunden und 709 Firmenkunden in Bonn und Region.

Die hohe Nachfrage nach Wertpapieren und Baufinanzierungen habe das Geschäftsjahr 2021 geprägt: „Die Zahl der Wertpapiersparpläne wuchs um fast 20 Prozent“, so Plein. Im vergangenen Jahr seien neue Baufinanzierungen in Höhe von 331 Millionen Euro abgeschlossen worden, das entspricht einem Zuwachs zum Vorjahr von 3,7 Prozent. Insgesamt sei das Depotvolumen um 20,4 Prozent auf 2,278 Milliarden Euro gestiegen. „Zudem werden wir nachhaltiger“, sagt Plein: „2021 stieg das Volumen nachhaltiger Finanzprodukte für Privat- und Firmenkunden um 88 Prozent auf 194 Milliarden Euro.“

Mehr Online-Beratungen und Filialschließungen

Auch die Unternehmerkunden investierten nach schwierigen Pandemie-Jahren wieder mehr, sagt Christoph Engel, verantwortlich für die Unternehmerkunden in der Region. „Bei Unternehmerkunden bis 15 Millionen Euro Jahresumsatz lag das Kreditvolumen bei 540 Millionen Euro, ein Plus von 7,9 Prozent“, so Engel. Firmenkunden, also größere mittelständische Unternehmen ab 15 Millionen Euro Jahresumsatz, erhielten laut Engel Kredite in Höhe von 1,3 Milliarden Euro.

Die Commerzbank setzt insbesondere seit vergangenem Jahr verstärkt auf Online-Angebote: „Die Nachfrage nach Remote-Beratung und Onlinebanking hat seit 2020 stark zugenommen“, so Plein. Die Nutzung der Banking-App liege derzeit auf einem Allzeithoch.

Diesem Trend folgend reduziert die Commerzbank bundesweit die Zahl ihrer Filialen auf 450 (von 790 im Jahr 2021), dazu kommen in den kommenden Jahren zwölf Beratungscenter mit erweiterten Servicezeiten. Auch in Bonn sei ein solches Beratungscenter geplant, so Plein.