Fünf Mal wöchentlich nach Mallorca Condor kehrt nach Köln/Bonn zurück

Im Sommerflugplan 2024 bietet die Fluggesellschaft Condor wieder Ferienziele vom Köln/Bonner Airport an. Wie der Flughafen am Donnerstag mitteilte, wird Condor ab 9. Mai fünfmal pro Woche nach Palma de Mallorca starten. „Die Nachfrage nach Reisen in die Sonne und insbesondere nach Mallorca war in diesem Jahr sehr groß, und es zeigt sich bereits deutlich, dass dies auch 2024 der Fall sein wird“, erklärte Flughafenchef Thilo Schmid.