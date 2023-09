Verbindungen gestrichen Diese Airline kehrt nicht an den Flughafen Köln/Bonn zurück

Gestartet wird in Köln/Bonn zunächst sonntags um 17.05 Uhr und dienstags um 17.30 Uhr. Ankunft in Ägypten ist sonntags um 22.10 Uhr und dienstags um 22.35 Uhr (beides Ortszeit). An diesen Wochentagen fliegt Nile Air auch von Kairo zurück ins Rheinland. Mit Beginn des Winterflugplans am 29. Oktober fliegt Nile Air donnerstags und sonntags ab Köln/Bonn (jeweils 16.30 Uhr). Die Landung in Kairo erfolgt jeweils um 21.40 Uhr (Ortszeit). Die Rückflüge aus Ägypten finden im Winterflugplan ebenfalls donnerstags und sonntags statt. Zum Einsatz kommt ein moderner Airbus A320-200 mit Zwei-Klassen-Konfiguration.