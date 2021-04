Kostenpflichtiger Inhalt: Corona-Tests in Unternehmen : Firmen in Bonn und der Region klagen über Lieferengpässe von Corona-Tests

Ein Corona-Selbsttest. Foto: obs/Jan-Peter Schulz

Bonn Manche Arbeitgeber in Bonn und der Region bieten bereits Selbst- oder Schnelltests an, andere stecken noch in den Planungen. Betriebe berichten von Lieferengpässen sowie hohem Aufwand.