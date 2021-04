Kostenpflichtiger Inhalt: Billionenschulden des Bundes : Was kostet Corona?

Viel Aufwand,wenig Honorar: Hausärzte erhalten pro Impfung 20 Euro. Foto: dpa/Christian Thiele

Bonn Jede Corona-Erkrankung bedeutet in erster Linie menschliches Leid. Aber in der Pandemie geht es auch um viel Geld. Immense Summen werden von Bund, Ländern und Kommunen in die Bekämpfung des Virus investiert. Wir haben nachgerechnet: Von der Miete für das Impfzentrum bis zum Schnelltest im Großhandel.