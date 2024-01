Serie Traumberuf Cafébesitzerin in Königswinter: Über Umwege zum Kindheitstraum

Grüne Sitzpolster, steinerne Wände und Kronenleuchter an der Decke: Im Cosy Corner 1717 in der Königswinterer Altstadt ist der Name Programm, denn Cosy Corner heißt übersetzt „gemütliches Eckchen“. Die 1717 im Cafénamen bezieht sich auf das Baujahr des Hauses, es gehört zu den ältesten in der Altstadt. Und zur Gemütlichkeit gehört eben auch, dass Gäste hier ihre Schuhe ausziehen dürfen – und geduzt werden. Wer Café-Besitzerin Cassandra Child mit „Frau Child“ anspricht, bekommt eine flotte Antwort: „Frau Child? Das ist doch meine Mutter“, ruft sie, als sie aus der Küche an die Theke kommt.