Wirtschaft in Bonn : Creditreform rechnet mit Zunahme der Firmenpleiten

Creditrefom Bonn

Die 1879 entstandene Unternehmensgruppe aus 128 wirtschaftlich unabhängigen Geschäftsstellen mit Sitz in Neuss verfügt über die größte Datensammlung zur deutschen Wirtschaft. Die Bonner Geschäftsstelle beobachtet die Geschäfte 55 000 wirtschaftlich aktiver Unternehmen in Bonn, im Rhein-Sieg-Kreis, im Kreis Ahrweiler, in Teilen des Kreises Euskirchen und in Erftstadt. Rund 2000 Unternehmen sind in der Region als zahlende Mitglieder in einem Creditreform-Verein organisiert. Sie können die Daten nutzen, um die Bonität ihrer Geschäftspartner zu prüfen. Überdies übernimmt Creditreform das Inkasso. In der Corona-Krise stellt das Unternehmen kostenlos Bonitätsnachweise für Firmen zur Verfügung, die staatliche Überbrückungshilfen beantragen möchten. wmr