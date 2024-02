Profitrückzahlung an den Staat Cum-ex-Verfahren gegen Fondsmanager unter Auflagen eingestellt

Nach vorläufiger Bewertung der Tatbeteiligung des Angeklagten – so heißt es in einer vom Gericht herausgegebenen Pressemeldung – geht die Kammer, anders als noch im Eröffnungsbeschluss angenommen, davon aus, dass diese in Umfang und Intensität deutlich geringer war als bei den beiden in der vergangenen Woche verurteilten Fonds-Chefs. Eine Einschätzung, die die Kammer als Resultat der Beweisaufnahme des abgeschlossenen Verfahrens gewonnen hat. Offenbar sind die Richter überzeugt, dass der Angeklagte nur in geringem Umfang Schuld an den illegalen Geschäften bei Duet trug. Zwei Millionen Euro hat der Manager ohnehin bereits als Kaution hinterlegt; der Betrag kann nun auf die Restschuld angerechnet werden.