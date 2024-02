Cum-Ex-Verfahren Zweiter Bankier in Bonn vor Gericht

Gegensätzlicher können zwei Bankchefs eigentlich kaum sein: Mit Yasin Sebastian Qureshi steht seit dem 6. Februar nach Christian Olearius der zweite Hamburger Bankier wegen seiner Beteiligung an den illegalen Cum-Ex-Geschäften vor dem Bonner Landgericht. Während der 81-jährige Ex-Warburg-Chef Olearius das Hamburger Establishment verkörpert, vertritt der 50-jährige Qureshi eine junge Fintech-Generation. Dem Angeklagten wirft die Kölner Staatsanwaltschaft vor, mit seinem Start-up – einer Tochter der 1995 von ihm mitgegründeten Varengold-Bank, in den Jahren 2009 bis 2011 als „maßgeblicher Verantwortlicher“ in alle Abläufe der Cum-Ex-Geschäfte eingeweiht gewesen zu sein. Der Profit der illegalen Deals wurde erzielt, indem man sich eine nur einmal gezahlte Kapitalertragssteuer doppelt erstatten ließ. Die Varengold Investment AG soll Erstattungsanträge von über 215 Millionen Euro gestellt haben, 93,4 Millionen Euro sollen tatsächlich geflossen sein.