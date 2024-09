bis zu 40.000 Angriffsversuche pro Minute Telekom baut Cyber-Sicherheitszentrum in Bonn aus

Bonn · Die Zahl der Cyberangriffe auf Unternehmen steigt. Krisen und Kriege mit neuen staatlichen Akteuren verschärfen die Trends. Die Telekom reagiert darauf und baut die Kapazitäten in der Cyberabwehr aus. Das Cyber-Sicherheitszentrum in Bonn gehört zu den größten seiner Art in Europa.

10.09.2024 , 05:00 Uhr

Nur 20 Prozent des Energiebedarfs des alten Zentrums hat das neue Herzstück der Telekom-Cyberabwehr. Foto: Benjamin Westhoff

Von Claudia Mahnke Redakteurin Wirtschaft