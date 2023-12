GA-Serie Traumberuf Dachdecker Eric Löttgen: Vom Bürojob auf Bonns Dächer

Es ist ein kalter Januarnachmittag auf einer Baustelle in Sankt Augustin. Die Sonne geht langsam unter und färbt den Himmel orange. Das Thermometer zeigt minus zwei Grad, auf dem Flachdach des Hauses ist es kälter. Dachdecker Eric Löttgen ist dick eingepackt, er hat schon einige Stunden gearbeitet: Sein Tag hat um 06:45 Uhr am Lager der Dachdeckerfirma Behm in Oberkassel begonnen. „Ich liebe meinen Job. Ich bin den ganzen Tag draußen und arbeite mit den besten Kollegen der Welt zusammen“, sagt er.