Kommentar zu Statussymbolen in der Arbeitswelt Das Ansehen des Chefs hängt nicht von der Größe des Vorzimmers ab

Statussymbole sehen in der Arbeitswelt heute völlig anders aus als früher und sind oft unsichtbar. Einst war es die Krawatte, an der sich die Stellung einer Person oder auch einer Gruppe in der Gesellschaft ausdrückte. Nicht umsonst wurde in den 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts in Bonner Ministerien im Karneval der Brauch des Krawattenabschneidens etabliert. Die Sekretärinnen lehnten sich damit gegen die Macht ihrer männlichen Chefs auf. Diese Zeiten sind lange vorbei. Heute zeigt sich der Status einer Person auch nicht unbedingt durch die Größe des Dienstwagens. Mit Hochachtung gucken viele Kollegen auf die, die trotz viel Arbeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln, zu Fuß oder mit dem Fahrrad zur Arbeit kommen. Selbstdisziplin ist ein großer Imagefaktor.