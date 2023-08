Deutsche Möbelhersteller leiden unter Konsumflaute Das neue Bett bleibt im Einrichtungshaus

Die Auftragseingänge der deutschen Möbelindustrie liegen deutlich unter dem Vorjahr. So verzeichneten die Wohnmöbelhersteller in den ersten sieben Monaten des Jahres einen Rückgang von rund zwölf Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Die Polstermöbelindustrie erlitt Einbußen von rund zehn Prozent. In der Küchenmöbelindustrie lag der wertmäßige Auftragseingang um gut zwei Prozent unter dem Vorjahr. Bezogen auf die Stückzahlen stellt sich die Lage noch negativer dar. Neben der derzeitigen Kaufzurückhaltung dürften dabei auch in der Corona-Zeit vorgezogene Käufe eine Rolle spielen.