Stagnation in der Region Bonn/Rhein-Sieg Der Arbeitsmarkt gerät ins Stocken

Bonn · Die Region Bonn/Rhein-Sieg kann sich am Arbeitsmarkt nicht von den Entwicklungen in NRW oder in Deutschland absetzen. Überall stagniert die Lage, während in anderen Jahren im Mai die Arbeitslosigkeit normalerweise deutlich sinkt.

04.06.2024 , 13:45 Uhr

Fachkräfte werden weiter gesucht, doch der Abbau der Arbeitslosigkeit kommt nicht voran. Foto: dpa/Jens Büttner





Von Claudia Mahnke Redakteurin Wirtschaft