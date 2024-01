Weniger Langzeitarbeitslose Der Bonner Arbeitsmarkt bleibt vorerst stabil

Die schlechte Nachricht zuerst: In der Region hatten sich die Arbeitslosenzahlen nach der Pandemie erholt, sind jetzt aber – dem Bundestrend entsprechend – wieder gestiegen: Im Jahr 2023 waren etwas mehr als fünf Prozent mehr Menschen arbeitslos als noch im Vorjahr, insgesamt waren es rund 30.000. Im Rhein-Sieg-Kreis haben die Arbeitslosenzahlen deutlicher zugelegt als in Bonn. „Der in Bonn sehr große Dienstleistungssektor ist relativ konjunkturunabhängig“, erklärte Krause, als er den Arbeitsmarktbericht für die Region am Mittwoch vorstellte. Der vom Gewerbe geprägte Rhein-Sieg-Kreis sei von den konjunkturellen Schwierigkeiten stärker betroffen.