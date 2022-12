Neuer Tarif bei der Deutschen Bahn : Bis Sonntag gibt es Bahntickets zum alten Preis

Neue Preise: Mit dem Fahrplanwechsel der Deutschen Bahn am 11. Dezember ändern sind nicht nur die Fahrzeiten, sondern auch die Tarife. Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Berlin An diesem Sonntag tritt der Winterfahrplan der Deutschen Bahn in Kraft. Die Fahrten werden dadurch teurer, das Angebot allerdings ausgeweitet. Wer schnell ist, kommt noch günstiger an Tickets ran.