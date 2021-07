Zwischenbilanz nach der Flutkatastrophe : Deutsche Bahn: „Wir bauen alle Strecken wieder auf“

Nach der Unwetter-Katastrophe sind unzählige Bahngleise zerstört, hier bei Marienthal im Ahrtal. Foto: dpa/Boris Roessler

Bonn Die Flutkatastrophe hat die Bahninfrastruktur schwer in Mitleidenschaft gezogen. Im Ahrtal und in der Voreifel werden Sanierung und Neubau Monate bis Jahre dauern. Doch der Konzern betont: Es wird alles wieder aufgebaut.

„Das war kein normales Natur­ereignis“, erklärt Volker Hentschel von der DB Netz am Freitag bei der Vorlage einer ersten Zwischenbilanz acht Tage nach den verheerenden Zerstörungen durch Tief Bernd, in dessen Folge Bäche und kleine Flüsse zu todbringenden Wasserströmen anschwollen und alles mitrissen, was ihnen in die Quere kam. In Nordrhein-Westfalen wurden mindestens zwei Drittel der Bahninfrastruktur zerstört oder wenigstens punktuell beschädigt, berichtet Bernd Köppel, Leiter Infrastukturprojekte der DB in der Region West.

Rund 2000 Mitarbeitende der Deutschen Bahn sind den Angaben zufolge seit einer Woche Tag und Nacht im Einsatz, um Gleise, Bahnhöfe und Anlagen von Geröll und Schlamm zu befreien. In Mitleidenschaft gezogen worden seien rund 600 Kilometer Gleise. Vieles sei in dieser Zeit behelfsmäßig repariert worden, so dass der Fernverkehr mit Einschränkungen wieder komplett aufgenommen werden konnte.

Strecke zwischen Erfstadt und Trier besonders betroffen

Anders sieht das im Nah- und Regionalverkehr aus. Sieben Regionalverkehrsstrecken müssen grundlegend saniert oder sogar ganz neu gebaut werden, wie Hentschel erklärt, der Vorstand für Anlagen- und Instandhaltungsmanagement bei der DB Netz ist. „Hier reden wir von Monaten, wenn nicht sogar an einigen Stellen von Jahren.“ Betroffen in der Region sind die Strecken Erftstadt-Euskirchen-Bad Münstereifel, Bonn-Euskirchen-Kall-Trier sowie die Ahrtalbahn im Abschnitt von Remagen nach Ahrbrück. Im letzteren Fall gibt es weiterhin nur eine Busverbindung bis Ahrweiler. Sieben Brücken und 24 Kilometer der Gleise sind dort komplett zerstört oder nur noch in Resten vorhanden.

Hentschel sagt, für den Wiederaufbau müssten „völlig neue Konzepte“ gefunden werden. Ziel ist, die Infrastruktur widerstandsfähiger gegen Wetterereignisse wie Starkregen und Stürme zu machen, die wegen der Klimaveränderungen häufiger und intensiver auftreten könnten. „Wir werden die beschädigten Strecken und Anlagen nach dem neuesten Stand der Technik wieder aufbauen“, sagt Hentschel. Als Beispiel nennt er Brücken mit größeren Spannweiten, sodass die Pfeiler bei Hochwasser nicht so schnell umspült werden und sich Treibgut dort nicht festsetzen kann. Auch können Flusssteine verlegt werden, die die Fließgeschwindigkeit verringern. Böschungen können erhöht und verstärkt werden, außerdem soll geprüft werden, ob das Gleisbett weiter entfernt von Flussufern gelegt wird.

Zerstörte Strecken sollen nicht eingestellt werden

Der Bahn-Konzern hat bereits zum zweiten Mal eine Studie beim Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung in Auftrag gegeben. Es hat für 34 Verkehrsregionen festgestellt, wie sich seit 1961 Hitze-, Trocken- und Eistage verändert haben, auch Stürme und Starkregenhäufigkeit wurden erfasst und für die Periode 2031 bis 2060 geschätzt. Demnach könnte das Jahrestemperaturmittel für ganz Deutschland um zwei Grad steigen, die Hitzetage nähmen sogar von 3,6 auf 10,9 pro Jahr zu, ebenfalls die Hitzeintensität. Mehr Hitze bedeutet andererseits auch mehr Starkregen, weil heiße Luft mehr Feuchtigkeit aufnehmen kann.

Dass eine resilientere Bauweise der Bahninfrastruktur mehr kosten würde, räumt Hentschel ein. Es sei aber pauschal schwer zu sagen, wie viel Mehrkosten auf die Bahn beziehungsweise auf den Bund zukommen würden, da er für die Baukosten aufkommt. Eine andere Frage ist das Planungsrecht. „Wir brauchen eine schnellere Planung und Erleichterung beim Baurecht“, erklärt der DB-Netz-Vorstand. Daher werde der Schulterschluss mit den Gemeinden, den Ländern und dem Bund gesucht, um nicht noch diese Hürden zu haben. Es brauche entweder sehr einfache Genehmigungsverfahren oder eine Abkürzung.

Auf die Frage, ob zerstörte Strecken auch eingestellt werden könnten, auf denen das Passagieraufkommen nicht so hoch sei und kein Güterverkehr stattfinde, meint Hentschel, das sei derzeit keine Option: „Wir gehen davon aus, dass wir alle Strecken wieder aufbauen.“ Auch die Planungen für die Elektrifizierung laufen weiter, das betrifft etwa die Ahrtalbahn. Einschränkend heißt es: „Oberste Priorität hat für die Bahn, den Menschen in der Region schnellstmöglich wieder die Fahrt mit der Bahn zu ermöglichen. Die Elektrifizierung einer Strecke benötigt in der Regel längere Planungsvorläufe. Sie wird parallel zum Wiederaufbau der Gleise, Brücken und Technik vorangetrieben“.