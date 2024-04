Viele Wertpapieranlagen Deutsche Bank in Bonn machte 2023 gute Geschäfte

Die Deutsche Bank, die nun seit 110 Jahren einen Sitz in Bonn hat, zeigt sich mit ihrem vergangenen Geschäftsjahr zufrieden. Das Geschäftsvolumen mit Privatkunden – also die Summe aus Krediten, Einlagen und Depotvolumen – lag zum 31. Dezember 2023 bei 2,6 Milliarden Euro in Bonn und bei 6,8 Milliarden Euro im gesamten Marktgebiet Bonn-Aachen. Für Bonn ist das ein Plus von 6,8 Prozent, für das Marktgebiet 7,4 Prozent. Das teilte die Deutsche Bank am Dienstag mit. Ergebnisse für ihre Unternehmensbank auf Stadtebene erfasst sie seit diesem Jahr nicht mehr.