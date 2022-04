Weniger Privatkredite, mehr Baufinanzierungen : Deutsche Bank in Bonn vergrößert Geschäftsvolumen

Foto: DPA

Bonn/Aachen Die Deutsche Bank in Bonn hat im Geschäftsjahr 2021 zugelegt. Das Interesse an Aktien und Aktienfonds steigt vor dem Hintergrund der Inflation.

Die Deutsche Bank im Marktgebiet Bonn/Aachen konnte ihre Position in der Region im Geschäftsjahr 2021 nach eigenen Angaben weiter ausbauen. Das teilte die Deutsche Bank am Freitag mit. Laut Jahresbilanz sei das Geschäftsvolumen, also die Summe aus Krediten, Einlagen und Depotvolumen, zum 31. Dezember 2021 um 7,4 Prozent auf rund 9,6 Milliarden Euro gewachsen, davon in Bonn um 6,6 Prozent auf rund 3,1 Milliarden Euro. Die Bank betreute im Marktgebiet Bonn/Aachen Ende 2021 rund 186 900 Kunden, davon rund 40 300 in Bonn.

Bei der Geld- und Vermögensanlage sei die Beratung bei den Bonnern besonders gefragt gewesen. „Neben den Folgen der Corona-Pandemie dominieren Fragen rund um die steigende Inflation die Gespräche. In den letzten Wochen mehren sich die Anfragen nach der geeigneten Vermögensstrategie in der Ukraine-Krise“, so Christof Ruppert, Leiter Privatkunden der Deutschen Bank im Marktgebiet Bonn/Aachen. Insgesamt habe sich bei den Bonnern der Trend zu Aktien und Aktienfonds fortgesetzt, die bei steigender Inflation einen gewissen Schutz bieten könnten, so Ruppert.

Mehr Baufinanzierungen

Das Depotvolumen der Kapitalmarktprodukte habe sich im Marktgebiet zum 31. Dezember 2021 im Vergleich zum Vorjahr um 18,7 Prozent auf rund drei Milliarden Euro deutlich erhöht. In Bonn habe das Depotvolumen bei 894 Millionen Euro gelegen, ein Plus von 17,9 Prozent. Das Einlagenvolumen habe in Bonn 1,5 Milliarden Euro betragen, das entspricht einer Steigerung von 2,3 Prozent.

Zudem seien die telefonischen und digitalen Zugangskanäle für die Kunden weiter ausgebaut worden. 2021 seien die Nutzerzahlen im Mobile- und Video-Banking sowie die digitalen Produktabschlüsse erneut gestiegen, teilte die Bank in ihrem Geschäftsbericht mit.