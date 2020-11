Postbank Systems : Deutsche Bank verkauft Bonner IT-Tochter an indischen Softwaredienstleister

Bonn Die Deutsche Bank verkauft ihre Bonner IT-Tochter an den indischen Softwaredienstleister. 1500 Beschäftigte wechseln zum Jahresende den Arbeitgeber.

Die Deutsche Bank verkauft ihre IT-Tochter Postbank Systems an den indischen Softwaredienstleister Tata Consultancy Services (TCS). Alle rund 1500 Mitarbeiter der Bonner Tochter wechseln unter das Dach von TCS, teilte die Deutsche Bank am Montag mit. Das Unternehmen ist bisher für die Computersysteme der Konzerntochter Postbank verantwortlich. „Der Verkauf ist ein wichtiger Schritt im Rahmen der strategischen Transformation der Deutschen Bank“, teilte die Bank mit. Die Frankfurter Bank befindet sich in einem großen Umstrukturierungsprozess, bei dem weltweit insgesamt 18.000 Stellen abgebaut werden und Sparten teilweise geschlossen werden. Dabei führt der Mutterkonzern auch seine IT-Infrastruktur mit der der Postbank zusammen, so dass die Aufgaben von Postbank Systems schrumpfen. Die Transaktion führe zu Belastungen von 120 Millionen Euro, die Teil der im vergangenen Jahr verkündeten neuen Strategie seien.