Verhandlungen mit Verdi Deutsche Bank verzichtet vorerst auf Kündigungen bei der Postbank

Die Deutsche Bank verzichtetet auf betriebsbedingte Kündigungen für Beschäftigte des Privatkundengeschäfts von Deutscher Bank und Postbank zunächst bis einschließlich zum 30. September 2024. Über einen zeitlich darüber hinaus gehenden Kündigungsschutz will sie verhandeln. Wie die Gewerkschaft Verdi am Donnerstag mitteilte, haben sich Bank und Gewerkschaft auf eine Grundlagenvereinbarung für Verhandlungen zur sozialverträglichen Flankierung der Privatkundenstrategie in Deutschland und der Transformation der Privatkundenbank Deutschland geeinigt. Bis 2026 will die Deutsche Bank fast die Hälfte der Postbank-Filialen schließen. 250 der derzeit noch 550 Standorte sollen in den kommenden zweieinhalb Jahren dichtgemacht werden. Dagegen gab es bundesweit Protestaktionen mit mehreren Tausend Beschäftigten.