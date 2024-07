Galeries Lafayette schließen Deutsche Kaufhauskultur: Stirb langsam

Die Eröffnungszeremonie der Olympischen Spiele in Paris hat auf eindrucksvolle Weise die Vielseitigkeit der französischen Kultur gezeigt. Und nur wenige Tage später schließen in Berlin ausgerechnet die Galeries Lafayette ihre Türen – dieses Symbol für die Kultur Frankreichs, einmalig in Deutschland. Zwar war das Kaufhaus nicht zu vergleichen mit seinem Pendant in Paris mit der Kuppel aus Glas und dem Dach mit Blick auf den Eiffelturm. Das Lafayette in Berlin war kleiner, das Sortiment schmaler, und stand wohl stets im Schatten des prominenten KaDeWe-Kaufhauses. Dennoch hinterlässt sein Ende auch über Berlins Grenzen hinaus ein Gefühl von Bedauern.