Online-Handel beflügelt zweites Quartal : Deutsche Post bestätigt Rekordergebnis

Bonn Der Bonner Logistikkonzern profitiert von der weltweit anziehenden Konjunktur, die durch die Corona-Pandemie im vergangenen Jahr eingebrochen war. Zudem beflügelt der zunehmende Online-Handel sein Geschäft.

Anfang der Woche hatte die Deutsche Post DHL mitgeteilt, dass man künftig auch elektrische Frachtflugzeuge einsetzen werde. Im Rahmen der Kooperation mit dem US-Hersteller Eviation soll noch in diesem Jahr ein erster Flug mit diesem Maschinentyp in den USA stattfinden. In Deutschland werden diese Flugzeuge aber nicht zum Einsatz kommen, wie Konzernchef Frank Appel am Donnerstag bei der Vorstellung der Bilanzzahlen für das zweite Quartal erklärte. Es gehe um „zeitkritische Sendungen“, die über größere Distanzen zu transportieren seien – wie es sie in Nordamerika oder Afrika gibt. In Deutschland mit seinen kürzeren Entfernungen würden dafür Lkw eingesetzt, so Appel.